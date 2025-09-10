Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zügige Festnahme beim Amtsgericht: Hoher Sachschaden entstanden

Langen (ots)

(me) Am Mittwochmorgen kam es nach einer vorangegangenen Sachbeschädigung zu einer schnellen Festnahme eines Tatverdächtigen. Gegen 5.40 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein Mann mehrere Scheiben des Amtsgerichts Langen in der Zimmerstraße zerstört haben soll; er soll hierzu zwei Hämmer genutzt haben. Herbeigeeilte Polizeikräfte konnten vor Ort neben dem Tatverdächtigen auch über dreißig zerborstene Fenster des Amtsgebäudes feststellen. Der aus dem Landkreis Offenbach kommende Verdächtige konnte unter dem Einsatz von Pfefferspray vorläufig festgenommen werden. Zuvor habe er auch noch einen Streifenwagen im Frontbereich beschädigt. Bei der Festnahme verletzte sich eine Polizeibeamtin leicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt. Der 43-Jährige musste mit zur Wache. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Sachbeschädigung verantworten. Weitere Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

