In der Nacht von Montag auf Dienstag stieg ein Unbekannter in ein Gebäude in Biberach ein. Ein weiterer Einbruch scheiterte.

Laut Polizeiangaben suchte der Einbrecher das Gebäude im Stadtteil Rißegg in der Rindenmooser Straße auf. Das geschah wohl in der Nacht zum Dienstag, denn gegen 7.15 Uhr fand eine Zeugin zu Arbeitsbeginn eine offen stehende Tür an der Gebäuderückseite vor. Die wurde von dem Einbrecher aufgehebelt. Auch im Innern machte sich der Unbekannte an zwei weiteren Türen zu schaffen und richtete dabei Schaden an. Den ersten Erkenntnissen hatte der Einbrecher nichts Brauchbares gefunden. Deshalb begab er sich zu dem gegenüberliegenden Gemeindehaus. Dort versuchte der Unbekannte, ein Fenster aufzuhebeln. Daran scheiterte er. Womöglich wurde der Einbrecher auch gestört und flüchtete deshalb. Zu einem Eindringen ins Gebäude kam es nicht. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/447-0) sicherte Spuren und hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro.

