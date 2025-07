Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Dürnau - Einbruch in Firma

Am Dienstag drangen Einbrecher in ein Firmengebäude in Dürnau ein.

Ulm (ots)

Kurz nach 3 Uhr schlugen die Einbrecher eine Scheibe am Rolltor einer Werkstatt in der Fabrikstraße ein. Durch die Öffnung kletterten die Unbekannten in die Firma. Im Innern öffneten sie die unverschlossenen Fahrzeuge und suchten auch in sämtlichen Büros nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde offenbar nichts entwendet. Allerdings hinterließen die Täter einen Schaden von mehreren tausend Euro. Spezialsiten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Bad Boll ermittelt nun bei dem Einbruch und hofft auf Zeugenhinweise unter der Tel. 07164/12024

++++1426831

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell