Am Mittwoch war ein Unbekannter in Biberach zu Gange. Der hatte es auf den Tresor abgesehen und ist mit Beute geflüchtet.

Gegen 3.30 Uhr löste zunächst ein Brandmeldealarm an einem Gebäude der Therme aus. Feuerwehr und Polizei rückten an. Schnell war klar, dass es nicht gebrannt hatte. Denn die Glasschiebetüren am Haupteingang standen offen und wurden den polizeilichen Erkenntnissen zufolge, gewaltsam geöffnet. Im Foyer- und Kassenbereich stellten Polizisten eine aufgebrochene Tür zum Tresorraum fest. Den Tresor öffnete der Einbrecher mit einem Trennschleifer. Durch Staub und Hitze wurde ein Brandmelder ausgelöst. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte suchte der Unbekannte das Weite. Die im Tresor befindlichen Kassenbehälter nahm er an sich. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief erfolglos. Gegen 6.30 Uhr fand eine Spaziergängerin zwei aufgebrochene Kassen. Die lagen in Ummendorf in der Nähe eines Grillplatzes und stammen wohl von dem Einbruch. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

