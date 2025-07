Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto gerät ins Schleudern

Neben der Fahrbahn landete am Dienstag ein Autofahrer bei Mähringen.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 27-Jährige von Mähringen in Richtung Blaustein. Während der Fahrt geriet der Mercedes ins Schleudern und geriet außer Kontrolle. Neben der Fahrbahn blieb der Mercedes stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Laut dem Fahrer könnte ein technischer Defekt den Unfall verursacht haben. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

+++++++ 1429888 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell