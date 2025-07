Ulm (ots) - Am Dienstag parkte ein Eigentümer seinen Transporter in der Bahnhofstraße. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 1.35 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu dem Parkplatz an der Fils aus. Denn laut eines Zeugen stand der Transporter in Vollbrand. Das Feuer hatte sich bereits auf einen daneben geparkten Rover ausgebreitet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. ...

