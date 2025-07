Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Am Montag wurde eine 59-Jährige in Biberach bei einem Unfall verletzt. Die Frau überquerte die Straße und wurde dabei von einem Auto gestreift.

Wie die Polizei mitteilt, überquerte die Fußgängerin kurz nach 23 Uhr den Bismarckring. Die Frau ging von der Wielandstraße und außerhalb des Ampelbereiches in Richtung Musikschule. Dabei sei die 59-Jährige wohl von dem Auto mit der linken Fahrzeugfront gestreift und zu Boden geschleudert worden. Zeugen berichteten, dass das unfallbeteiligte Fahrzeug kurz zuvor an der Ampel gestanden und dann bei grün losgefahren sei. Dabei hätte das Auto kurz beschleunigt, sei wohl nach dem Zusammenstoß langsamer gefahren und anschließend in Richtung Gaisentalstraße davongerast. Zeugen halfen der Verletzten auf und wählten den Notruf. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Das Polizeirevier Biberach (Tel. 07351/4470) nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Autofahrer geben können. Die Ermittler suchen auch die beiden Ersthelfer, die der gestürzten Fußgängerin von der Straße halfen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

