Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brandstiftung in der "Alte(n) Litzelstetter Straße" - Polizei sucht Zeugen (07.03.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Freitag ist es in der "Alte(n) LItzelstetter Straße" zu einem Fall der Brandstiftung an einem Wohnhaus gekommen, bei der glücklicherweise niemand verletzt worden und nur geringer Sachschaden entstanden ist.

Die Beamten nahmen noch in der Nacht einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest, der jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf die Straße entlassen wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die gegen 01.20 Uhr Verdächtiges im Bereich der "Alte(n) Litzelstetter Straße" beobachtet haben oder denen eine wegrennende oder mit einem Fahrrad wegfahrende Person aufgefallen ist, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell