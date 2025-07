Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Fahrzeuge in Brand

Am Mittwoch gerieten zwei Fahrzeuge in Kuchen in Brand.

Am Dienstag parkte ein Eigentümer seinen Transporter in der Bahnhofstraße. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 1.35 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu dem Parkplatz an der Fils aus. Denn laut eines Zeugen stand der Transporter in Vollbrand. Das Feuer hatte sich bereits auf einen daneben geparkten Rover ausgebreitet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf über 60.000 Euro geschätzt. Die genaue Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Polizei Geislingen (Tel 07331/93270) schließt auch eine Brandstiftung nicht aus, denn unmittelbar neben den Fahrzeugen stand auch ein Mülleimer in Vollbrand. Die Feuerwehr Kuchen war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

