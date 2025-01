Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer will Krankenhaus nicht verlassen - Polizisten nehmen 53-jährigen Mann in Gewahrsam

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend (02.01.20025) in Wehringhausen einen 53-jährigen Mann in Gewahrsam, der in der Notaufnahme des Agaplesion Allgemeinen Krankenhauses randaliert hatte. Am Nachmittag war der Mann bereits in dem Krankenhaus in der Grünstraße aufgefallen und löste einen Polizeieinsatz aus. Gegen 19.00 Uhr alarmierten Mitarbeiter der Notfallambulanz die Beamten erneut. Der 53-Jährige hatte das Krankenhauspersonal angespuckt und in die Anfahrt der Notaufnahme uriniert. Außerdem sagte er den Mitarbeitern, dass er so lange randalieren werde, bis ihn die Feuerwehr nach Hause fahre. Polizeibeamte legten dem alkoholisierten Mann Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. (sen)

