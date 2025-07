Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Senior nicht mehr fahrtauglich

Am Dienstag verursachte ein 87-Jähriger einen Unfall in Laichingen.

Ulm (ots)

Der 87-Jährige fuhr gegen 10.15 Uhr in der Feldstetter Straße stadtauswärts. Zeugen beobachteten, wie der Mann in seinem Opel immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. Auf Höhe der Forststraße kam er so weit nach links, dass der entgegenkommende VW nicht mehr ausweichen konnte. Dessen Fahrer hatte schon angehalten. Dennoch fuhr der Senior diesem in die Fahrzeugseite. Der VW Fahrer wendete sein Auto und fuhr dem 87-Jährigen hinterher. So konnte diesen dann stoppen. Die Polizei nahm den Unfall auf. Der Senior wirkte auf die Polizisten orientierungslos. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er wird wegen einer Straßenverkehrsgefährdung angezeigt. Der Sachschaden an den Autos beträgt etwa 10.000 Euro.

