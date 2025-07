Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Lkw-Fahrer den rechten Weg gewiesen

Am Dienstag stand ein Sattelzug mitten in der Riedlinger Fußgängerzone.

Ulm (ots)

Das Navi hatte den auf der Durchreise befindlichen Lkw-Fahrer fehlgeleitet, die Polizei half ihm aus seiner misslichen Lage.

Gegen 13.30 Uhr war der 38-Jährige mit seinem Sattelzug in der Donaustraße unterwegs. Wie der aus Usbekistan stammende Fahrer der Polizei später berichtete, hatte er sich wohl verfahren. Er befand sich auf dem Weg nach Frankreich und offenbar hatte die elektronische Routenunterstützung den kürzesten Weg berechnet. Der ging am Weibermarkt mitten durch die Riedlinger Fußgängerzone. Auf Höhe einer Eisdiele fuhr sich der ortsunkundige Fahrer fest und kam auch nicht mehr weiter. Ein aufmerksamer Bürger erkannte die missliche Lage und forderte die Polizei zur Unterstützung an. Den Beamten gelang es, den Fahrer des tonnenschweren Sattelzugs durch mehrmaliges Einweisen und Manövrieren an der engen Stelle wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und so, dass niemand zu Schaden kam. Damit der 38-Jährige seine Fahrt ohne weitere Hindernisse fortsetzen konnte, wurde der Mercedes-Laster unter Polizeibegleitung zurück auf die eigentliche Route auf die B311 in Richtung Frankreich gelotst. Ob der Lkw-Fahrer sein Fahrtziel mittlerweile ohne weitere Umwege erreicht hat, ist unklar. Zu Verkehrsbehinderungen während der rund halbstündigen Aktion in der Fußgängerzone kam es wohl nicht.

++++1427980

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell