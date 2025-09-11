POL-OF: Kripo sucht maskierten Exhibitionisten sowie Zeugen
Offenbach (ots)
(lei) Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Exhibitionisten, der als etwa 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 40 Jahre beschrieben wurde. Er hatte am frühen Mittwochabend eine 14-Jährige nahe des Campingplatzes Bürgel (Gerhard-Becker-Straße) in anstößiger Weise belästigt.
Demnach war die Jugendliche gegen 19.40 Uhr mit dem Fahrrad auf einem Feldweg unterwegs, als sie etwa 100 Meter vor dem Campingplatz den Mann am Wegesrand bemerkte. Der Unbekannte, der nach Angaben des Mädchens ein langes schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose sowie eine Sturmmaske trug und ein schwarzes E-Bike mitführte, hatte währenddessen seine Hose heruntergelassen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert.
Die zuständigen Ermittler in Offenbach möchten diesen Fall aufklären und suchen hierzu auch Zeuginnen und Zeugen. Diese können sachdienliche Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes unter der Rufnummer 069 8098-1234 mitteilen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell