Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kripo sucht maskierten Exhibitionisten sowie Zeugen

Offenbach (ots)

(lei) Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Exhibitionisten, der als etwa 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 40 Jahre beschrieben wurde. Er hatte am frühen Mittwochabend eine 14-Jährige nahe des Campingplatzes Bürgel (Gerhard-Becker-Straße) in anstößiger Weise belästigt.

Demnach war die Jugendliche gegen 19.40 Uhr mit dem Fahrrad auf einem Feldweg unterwegs, als sie etwa 100 Meter vor dem Campingplatz den Mann am Wegesrand bemerkte. Der Unbekannte, der nach Angaben des Mädchens ein langes schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose sowie eine Sturmmaske trug und ein schwarzes E-Bike mitführte, hatte währenddessen seine Hose heruntergelassen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Die zuständigen Ermittler in Offenbach möchten diesen Fall aufklären und suchen hierzu auch Zeuginnen und Zeugen. Diese können sachdienliche Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes unter der Rufnummer 069 8098-1234 mitteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell