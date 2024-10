Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigungen und versuchte Diebstähle an und aus Pkw - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bahnhofstraße, Schöninger Straße 04.09.2024 bis 02.10.2024

Unbekannte Täter beschädigten in den letzten vier Wochen insgesamt sechs Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller in der Bahnhofstraße und der Schöninger Straße in Helmstedt. Die Höhe der Sachschäden ist derzeit nicht genau bekannt. Ob es einen Zusammenhang der Taten von Ende April gibt (wir berichteten) ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die erste Tat wurde der Polizei am 04.09.2024 gemeldet. Hier hatten unbekannte Täter zwischen Mitternacht und Nachmittag die Scheibe eines in der Bahnhofstraße geparkten Daimlers eingeschlagen.

Am 13.09.2024, 15.45 Uhr bis 19.00 Uhr wurde das Beifahrerfenster eines Seat in der Schöninger Straße eingeschlagen und ein Rucksack entwendet. In der Zeit zwischen dem 13.09.2024, 16.00 Uhr und 14.09.2024, 08.16 Uhr, schlugen die Täter die hintere Scheibe eines BMW in der Bahnhofstraße ein. Entwendet wurde nichts.

Die drei letzten Taten ereigneten sich ebenfalls in der Bahnhofstraße.

Zwischen dem 25.09.2024 und dem 02.10.2024 wurde ein Reifen eines VW Golf mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen.

Am 02.10.2024 schlugen unbekannte Täter zwischen 05.10 Uhr und 14.50 Uhr die Heckscheibe eines BMW und die Seitenscheibe eines Daimler ein. Diebesgut wurde nicht erlangt

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von Tatzusammenhängen aus. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

