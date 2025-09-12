Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250912 - 0946 Schweinfurt

Frankfurt: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(ha) Seit Mittwochabend wird ein 50-Jähriger aus Schweinfurt vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet und dringend Hilfe benötigt. Die Schweinfurter Polizei sucht zur Stunde nach dem Mann und hofft auf Hinweise.

Der 50-jährige Dennys M. hatte zuletzt am Mittwochabend gegen 23:50 Uhr Kontakt zu seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Seither gilt der Mann als vermisst. Es bestehen Anhaltspunkte, dass sich Herr M. im Stadtgebiet Schweinfurt oder im Stadtgebiet Frankfurt am Main aufhält.

Er kann wie folgte beschrieben werden: 184 cm groß, ca. 90 Kg, hat eine Glatze

Der nachfolgende Link führt zu der Pressemeldung der Polizei Schweinfurt, hier ist auch ein Foto des Vermissten zu sehen:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090799/index.html

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweinfurt unter der Nummer 09721/202-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell