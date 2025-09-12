PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250912- 0949 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Polizei stoppt Schlägerei- Festnahme

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstagabend (11. September 2025) stoppte die Polizei eine Schlägerei und nahm die drei Flüchtende fest.

Gegen 23: 55 Uhr bemerkten Polizisten im Bereich des Kaisertors eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Männern und gingen dazwischen. Drei junge Männer im Alter von 18, 21 und 24 ergriffen sofort die Flucht, wurden jedoch unter Zuhilfenahme der Videoschutzanlage bereits nach kurzer Zeit festgenommen.

Wie sich danach herausstellte, wurden zwei junge Männer im Alter von 21 und 26 Jahren zuvor von dem Trio angesprochen und es kam zu einem Gerangel, in welchem die Bauchtasche einer der Männer entwendet wurde. Da diese sich wehrten kam es zu Schlägen und dem Einsatz von Pfefferspray gegen die 21- und 26-Jährigen, welche hierdurch leicht verletzt wurden.

Die Bauchtasche konnte in Nahbereich aufgefunden und wieder ausgehändigt werden.

Die drei jungen Männer wurden für die weiteren Maßnahmen in das Polizeigewahrsam gebracht.

Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



