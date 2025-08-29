Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei beendet unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen in Erfurt

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag beendete eine Polizeistreife in Erfurt ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Gegen 14:45 Uhr standen ein 32-jähriger Skoda-Fahrer und ein 28-jähriger VW-Fahrer an einer roten Ampel in der Leipziger Straße nebeneinander. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten beide Männer ihre Autos stark und lieferten sich ein Rennen. Eine in Tatortnähe befindliche Streife wurde auf die lauten Motorengeräusche und die quietschenden Reifen aufmerksam und stoppte die beiden Männer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten die Führerscheine der Beteiligten sicher und leiteten Strafanzeigen ein. Verbotene Kraftfahrzeugrennen sind kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Nach dem sog. "Ku'damm-Raser-Fall" stehen sie bereits seit 2017 unter Strafe. Wer sich daran beteiligt, muss mit empfindlichen Strafen und Fahrerlaubnisentzug rechnen, unabhängig davon, ob es tatsächlich zu einem Unfall oder einer konkreten Gefährdung gekommen ist. (DS)

