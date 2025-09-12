Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250912 - 0951 Lorsbach

Frankfurt: Exhibitionistische Handlungen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ro/ha) Am Donnerstagabend (11. September 2025) hat sich ein Mann vor einer Frau in einer S-Bahn in ehrverletzender Weise entblößt. Nach diesem wird nun gefahndet.

Die junge Frau war nach aktuellen Erkenntnissen gegen 19:15 Uhr in der S2 von Frankfurt in Richtung Niedernhausen unterwegs, als sich ihr ein Fremder gegenübersetzte und sein erigiertes Glied entblößte. Die Frau setzte sich um und informierte die Polizei. Am Bahnhof Lorsbach stieg der Mann aus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Er konnte von der Polizei nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Der Täter wird als 35 bis 40 Jahre alt, schlank, mit braunen kurzen Haaren und Vollbart beschrieben. Er sei mit einem weißen Hemd, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhe mit weißer Sohle bekleidet gewesen und habe eine dunkle Sporttasche der Marke "Puma" mit sich geführt.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell