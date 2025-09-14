Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250914 - 0954 Frankfurt - Ostend: Festnahme eines Belästigers

Frankfurt (ots)

(ha) Die Frankfurter Polizei hat am Freitagnachmittag (12. September 2025) einen Mann festgenommen, der zuvor mindestens zwei Frauen gefolgt ist und sie verängstigt hat, er befindet sich aktuell in Gewahrsam.

Am Freitag soll der 21-Jährige gegen 15:30 Uhr einer 27-jährigen Frau im Ostend fußläufig gefolgt sein, diese flüchtete sich in einen Kiosk, woraufhin er sich zunächst entfernte. Etwa eine Stunde später beobachtete ein 35-jähriger Mann aus seinem Auto wie der Beschuldigte wieder einer Frau hinterherlief, die gerade die Straße übquerte. Als er sein Fahrzeug wendete und den Beschuldigten ansprach, soll dieser ihn "mit Schlägen und Tritten angegriffen haben". Es kam allerdings zu keinen Verletzungen, da der Beschuldigte ihn verfehlte.

Zwischenzeitlich informierte Polizisten nahmen den Aggressor dann kurz darauf fest.

Auf Grund gleichgelagerter Verhaltensweisen in jüngster Vergangenheit wurde der Mann in polizeiliches Gewahrsam genommen.

