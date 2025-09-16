Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250916 - 0957 Frankfurt - Rödelheim: Festnahme nach Auseinandersetzung zwischen Lebensgefährten

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Montagmorgen (15.September 2025) eskalierte nach aktuellen Erkenntnissen ein Streit zwischen zwei Personen im Rödelheimer Parkweg. Ein 41-Jähriger bedrohte und verletzte seine Lebensgefährtin, die durch einen Sprung von dem Wohnungsbalkon flüchtete und dabei verletzt wurde. Polizisten nahmen den Mann fest.

Der Streit entwickelte sich etwa gegen 09:40 Uhr. Letztendlich soll der 41-jährige Beschuldigte seiner 43-jährigen Lebensgefährtin untersagt haben, die Wohnung zu verlassen. Im weiteren Verlauf habe er sie auch geschlagen und bedroht.

Die stark verängstigte Frau versuchte sich der Situation zu entziehen, indem sie über den Balkon nach draußen sprang, wobei sie mehrere Verletzungen erlitt.

Kurz darauf erschienen mehrere Beamte der Frankfurter Polizei und nahmen den Beschuldigten vor Ort fest. Die verletzte Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

