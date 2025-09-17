PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe bestehlen Seniorinnen

Halver (ots)

Am Dienstag waren offenbar wieder Taschendiebe in Halver aktiv. Die Opfer (76 und 70) wurden beim Einkaufen bestohlen. Eine 76-jährige Frau kaufte ab etwa 12.30 Uhr in einem Supermarkt an der Von-Vincke-Straße ein. Als sie an der Kasse zahlen wollte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Eine 70-jährige Frau bezahlte um 15.18 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter am Herpiner Weg ihren Einkauf und wechselte in ein Modegeschäft nebenan. Als sie dort gegen 16 Uhr bezahlen wollte, steckte in ihrer Handtasche keine Geldbörse mehr. Die Polizei veranlasste KUNO-Sperrungen der Bankkarten und eine Fahndung nach den verlorenen Papieren. Es wird weiter dringend vor Taschendieben gewarnt! (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

