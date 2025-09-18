PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern an Bäckerei-Tür

Balve (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 12.09. und 16.09. an der Arnsberger Straße in eine Bäckerei einzubrechen. Hierfür versuchten sie die Tür zu der Filiale in Beckum aufzubrechen. Der Versuch misslang. Die Täter richteten Sachschaden an und flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Menden unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

