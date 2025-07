Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Frauen

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Dienstag den 15.07.2025 ereignete sich gegen 14:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bückeburger Straße Höhe Abzweig Maschstraße in Obernkirchen.

Eine 58-Jährige aus Hespe und eine 38-Jährige aus Stadthagen befuhren hintereinander die B65 in Vehlen in Fahrtrichtung Gelldorf. Auf Höhe des Abzweigs Maschstraße beabsichtigte die 58-Jährige mit ihrem VW Up nach links abzubiegen. Dies realisierte die dahinter fahrende 38-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Skoda Fabia auf den VW auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt.

