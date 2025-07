POL-NI: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rinteln (ots) - (Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag den 15.07.2025 zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr auf dem KIK Parkplatz an der Bahnhofstraße 14 in Rinteln ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten Opel Corsa einer 26-Jährigen vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

