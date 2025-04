Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Abschlussmeldung Wohnhausbrand Sinzig

Sinzig (ots)

Bezugnehmend auf die Presseerstmeldung vom 13.04.2025 um 17:15 Uhr wird folgendes ergänzt:

Am Sonntag, den 13.04.2025 gegen 16:57 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Wohnhausbrand in der Barbarossastraße in Sinzig in Kenntnis gesetzt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass das Obergeschoss sowie der Dachstuhl einer leerstehenden bzw. nicht bewohnten Doppelhaushälfte (DHH) brannten. Durch die umgehend eingeleitete Brandbekämpfung seitens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die andere, ebenfalls nicht bewohnte, DHH verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe dürfte sich auf einen unteren, sechsstelligen Betrag belaufen. Im Rahmen des Brandes kam es zu keinem Personenschaden.

Neben der Feuerwehr und der Polizei waren noch der Rettungsdienst und das THW im Einsatz.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Remagen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell