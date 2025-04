POL-PDMY: Verkehrskontrollen in der Region um den Nürburgring

Ettringen, Alte Schulstraße/ Südstraße (ots) - Am Samstag, 12.04.2025, um 09.42 Uhr, wurde die Polizei in Mayen über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Kreuzung Südstraße/ Alte Schulstraße in Ettringen informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 38-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Südstraße in Fahrtrichtung Höhenweg. An der Kreuzung Südstraße/ Alte Schulstraße missachte ...

mehr