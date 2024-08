Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kfz.-Aufbruch +++ Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Hude -ED Pkw-

Am 03.08.2024 zwischen 13:45 und 14:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter nach Einschlagen einer Scheibe Zugang zu einem Pkw Skoda, welcher auf einem Parkplatz am Friedwald in Hude, Linteler Straße, abgestellt war. Die Täter erbeuteten einen Rucksack samt Inhalt. Der Schaden wird auf ca. 2.500,- Euro beziffert.

Ganderkesee -Verkehrsunfall mit Personenschaden-

Am 03.08.2024 gegen 17:15 Uhr kam es auf der Kimmer Landstraße in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 66jähriger Mann aus Delmenhorst beabsichtigte mit seinem Pkw von der Kimmer Landstraße an der Anschlussstelle Hude auf die Autobahn aufzufahren. Beim Abbiegen übersieht der 66jährige einen entgegenkommenden und bevorrechtigten Pkw Mercedes, der von einem 65jährigen Mann aus Schwanewede geführt wurde. Es kam zu Zusammenstoß, bei dem die Insassen des Mercedes, der Fahrer, eine 64jährige Frau und ein 6jähriges Kind, leicht verletzt wurden. An den beteiligten Pkw entstand ca. 13.500,- Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell