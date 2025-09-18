POL-MK: Täter versuchen Baucontainer zu knacken

Altena (ots) - Am Dienstag zwischen 7 und 8 Uhr wurde einem E-Bike-Fahrer an der Bahnhofstraße der Akku gestohlen. Als er zu seinem Gefährt zurückkehrte, stellte er fest, dass der Akku gewaltsam aus der Halterung herausgerissen wurde. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

