Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Täter versuchen Baucontainer zu knacken
Kierspe (ots)
Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen erfolglos versucht, die Tür eines Baustellencontainers aufzubrechen. Der Container stand in Höhe der Kölner Straße 3. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen der Tat sich auf der Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 zu melden. (dill)
