Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschädigter nach Spiegelunfall gesucht

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Vergangene Woche Donnerstag (19. Juni) fuhr ein Mann gegen 20 Uhr mit seinem Pkw auf der Breite Straße in Fahrtrichtung Hückelhoven und touchierte etwa in Höhe der Leonhardstraße mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten, vermutlich schwarzen Fahrzeugs. Erst am folgenden Morgen suchte er eine Polizeidienststelle auf und meldete den Unfall. Die Polizei sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin eines vermutlich schwarzen Fahrzeugs, das letzte Woche Donnerstag am Abend auf der Breite Straße geparkt am Straßenrand stand. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell