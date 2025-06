PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++illegales Straßenrennen & Unfall mit Schwerverletzten+++

Limburg (ots)

Limburg, B8 in Richtung Innenstadt

Dienstag, den 17. Juni 2025 / 01.45 Uhr

(zF) Am Dienstag, den 17. Juni 2025 befuhr um 01.45 Uhr ein Mercedes AMG mit drei Insassen die B8 aus Richtung B49 in Richtung Innenstadt Limburg. Auf Grund stark überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in Höhe der Abfahrt Im Ansper in einer Rechtskurve nach links ab und überfuhr den Fahrbahntrenner, die Gegenfahrbahn und im Anschluss eine Böschung hinauf. Durch die hohe Geschwindigkeit wurde das Fahrzeug über einen schmalen Zubringer und eine dahinterliegende Betonmauer von ca. 2.5m Höhe katapultiert. Das Fahrzeug flog mehrere Meter durch die Luft, trennte eine Baumkrone ab und landete im Anschluss völlig zerstört auf einem Parkdeck. Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden durch herumfliegende Trümmer beschädigt. Alle drei Insassen mussten von der Feuerwehr geborgen werden und wurden im Anschluss schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Ein Zeuge des Unfalls erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft Limburg zog einen Gutachter hinzu und übernimmt die Ermittlungen.

