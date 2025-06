PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Heranwachsender bei Schlägerei verletzt+++Unbekannte Person beschädigt PKW in Limburg+++Alkoholisiert von Unfallstelle geflüchtet+++Unfallflucht in Hadamar+++Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Limburg (ots)

1. Heranwachsender bei Schlägerei verletzt,

Beselich, Obertiefenbach, Steinbacher Straße, Sonntag, 15.06.2025, 01:40 Uhr

(cw)Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag bei einer Schlägerei in Beselich-Obertiefenbach verletzt. Einen Täter nahm die Polizei nach kurzer Flucht fest.

Gegen 01:40 Uhr kam es am Dorfgemeinschaftshaus in der Steinbacher Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 18-Jährigen und einem 16-Jährigen. Aus bislang nicht geklärten Gründen schlug der Jugendliche den älteren Kontrahenten ins Gesicht und stieß ihn zu Boden. Daraufhin hätten sich andere Personen eingemischt und den 18-Jährigen ebenfalls angegriffen. Als der 16-Jährige aus Limburg die zwischenzeitlich eingetroffene Streife erblickte, versuchte er erfolglos zu flüchten. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

2. Unbekannte Person beschädigt PKW in Limburg,

Limburg, Ste.-Foy-Straße, Parkplatz Markthalle, Sonntag, 15.06.2025, 07:45 Uhr

(cw)Am Sonntagmorgen machte sich in Limburg eine unbekannte männliche Person an einem abgestellten PKW zu schaffen.

Gegen 07:45 Uhr näherte sich der Täter einem auf dem Parkplatz Markthalle in der Ste.-Foy-Straße abgestellten blauen Opel und beschädigte diesen, indem er Reifen zerstach und Außenspiegel abtrat. Der Unbekannte war mit einer Basecap, weißem Kapuzenpullover und einer kurzen Hose bekleidet. Weiterhin war er mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise.

3. Alkoholisiert von Unfallstelle geflüchtet,

Mengerskirchen, Zum Sportzentrum, Sonntag, 15.06.2025, 15:14 Uhr

(cw)Ein größerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Mengerskirchen. Der Verursacher flüchtete zunächst von der Unfallstelle.

Um 15:14 Uhr war ein 37-Jähriger mit einem Ford in der Straße "Zum Sportzentrum" unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann von der Straße ab und kollidierte mit einem Zaun und einem Verteilerkasten. Anstatt sich vor Ort um den Schaden zu kümmern, floh der Fahrer zunächst, konnte aber später ermittelt werden. Der Grund der Flucht wurde schnell ersichtlich. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Neben einer Blutentnahme musste der 37-Jährige auch seinen Führerschein abgeben.

4. Unfallflucht in Hadamar,

Grünborner Weg, Hadamar, Freitag, 13.06.2025, 19:30 Uhr bis Samstag, 14.06.2025, 09:00 Uhr

(cw)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde in Hadamar ein Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zwischen 19:30 Uhr und 09:00 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen im Grünborner Weg auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellten weißen Peugeot und verursachte einen Schaden von mehr als 3.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

5. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten,

Bereich Weilmünster, Bundesstraße 456, Montag, 16.06.2025, 09:00 Uhr

(cw)Am Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 456 zwischen Weilburg und Usingen zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen und mehreren Verletzten.

Gegen 09:00 Uhr war der Fahrer eines Audis in Richtung Weilburg unterwegs und beabsichtigte, an der Kreuzung Dietenhausen/Weilmünster nach links in Richtung Weilmünster abzubiegen. Dabei übersah der Mann einen entgegen kommenden Skoda und kollidierte mit diesem. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen an der Kreuzung wartenden BMW geschoben, der ebenfalls beschädigt wurde. Insgesamt wurden vier Personen in den Fahrzeugen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gefahren. An allen Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa 50.000 Euro, der Audi und der Skoda mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die B 456 voll gesperrt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell