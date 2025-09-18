Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Ermittlungen nach PKW-Brand
Altena (ots)
Auf der Böcke brannte gestern, gegen 16 Uhr, ein Mercedes. Es brannte vollständig aus. Das Feuer griff auf einen danebenstehenden Toyota über. Auch dieser wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Polizeibeamte stellten den abgebrannten C220 sicher und nahmen Ermittlungen zur Brandursache auf. Es entstanden nach ersten Schätzungen etwa 30.000 Euro Sachschaden. (dill)
