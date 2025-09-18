Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anwohner überrascht Kellereinbrecher

Hemer (ots)

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße überraschte gestern Abend, 18 Uhr, einen Kellereinbrecher auf frischer Tat. Beute machte er keine. Der Ertappte flüchtete schlagartig aus dem Keller und fuhr auf einem blauen Fahrrad davon. Der Täter war männlich, 170-180 cm groß, von ungepflegter Erscheinung, hatte dunkles halblanges Haar, einen dunklen Bart und ein sehr schlechtes Hautbild. Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell