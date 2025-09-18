PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Werdohl/ Plettenberg (ots)

1. Messstelle Werdohl Ütterlingsen, Ütterlingser Straße Zeit 18.09.2025, 7:23 bis 12:39 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 981 Verwarngeldbereich 48 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 11 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 55 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Plettenberg-Kückelheim, Ebbetalstraße Zeit 18.09.2025, 7:33 bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 545 Verwarngeldbereich 61 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 19 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 89 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde DO.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

