PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher PKW-Aufbrecher gestellt

Neuenrade (ots)

Ein Mendener steht im Verdacht, am frühen Donnerstagmorgen mit einem Stein die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und Gegenstände entwendet zu haben. Zeugen bekamen die Tat mit und riefen die Polizei. Die nahmen den 24-Jährigen mit zur Wache und zeigten ihn wegen besonders schweren Fall des Diebstahls an. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen kamen zudem ein Teleskopschlagstock und ein Messer zum Vorschein. Beides wurde sichergestellt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 06:37

    POL-MK: Gechwindigkeitsmessungen der Polizei

    Menden/ Balve (ots) - 1. Messstelle Menden-Bösperde, Bahnhof in Bösperde Zeit 18.09.2025, 9:45 bis 11:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 200 Verwarngeldbereich 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 46 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. 2. Messstelle Menden, Wilhelmstraße Zeit 18.09.2025, 11:45 bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 160 Verwarngeldbereich ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:47

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Werdohl/ Plettenberg (ots) - 1. Messstelle Werdohl Ütterlingsen, Ütterlingser Straße Zeit 18.09.2025, 7:23 bis 12:39 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 981 Verwarngeldbereich 48 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 11 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 55 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Plettenberg-Kückelheim, Ebbetalstraße Zeit ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:59

    POL-MK: Zeugensuche nach Fahrzeugrennen an der Ente

    Hemer (ots) - Zeugen meldeten gestern Abend über Notruf drei Autos, die nahe der Ente an der Deilinghofer Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit Rennen fahren sollen. Eines der verdächtigen Fahrzeuge konnte eine Polizeistreife am Hallenbad antreffen. Der Führerschein und der Mazda des 18-jährigen Fahrers wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren