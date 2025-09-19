Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mutmaßlicher PKW-Aufbrecher gestellt
Neuenrade (ots)
Ein Mendener steht im Verdacht, am frühen Donnerstagmorgen mit einem Stein die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und Gegenstände entwendet zu haben. Zeugen bekamen die Tat mit und riefen die Polizei. Die nahmen den 24-Jährigen mit zur Wache und zeigten ihn wegen besonders schweren Fall des Diebstahls an. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen kamen zudem ein Teleskopschlagstock und ein Messer zum Vorschein. Beides wurde sichergestellt. (dill)
