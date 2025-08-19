PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Discounter Filiale

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld-Adolzfurt: Zeugen nach Einbruch in Discounterfiliale gesucht

Nachdem Unbekannte am Wochenende in eine Discounterfiliale in Bretzfeld-Adolzfurt einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Ladenschluss am Samstagabend und dem frühen Montagmorgen kletterten die Einbrecher auf das Dach des Gebäudes in der Straße "Am Zollstock" und verschafften sich darüber Zugang ins Innere. Die Täter durchwühlten die Discounterfiliale und eine angrenzende Bäckerei und entwendeten Bargeld, indem sie einen Tresor aufbrachen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Künzelsau unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

