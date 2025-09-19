PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tag ohne Verkehrstote: Kontrollen im Nordkreis

Iserlohn/Hemer/Menden/Balve (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollaktion "Roadpol Safety Days" und des "Tags ohne Verkehrstoten" waren Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdienstes gestern im märkischen Norden unterwegs. Die "Safety Days" verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz mit Schwerpunkt auf die Hauptunfallursachen. An den Aktionstagen werben Polizeibehörden europaweit für mehr Rücksicht, Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein der Verkehrsteilnehmer vom Fußgänger bis zum Brummifahrer.

In der Zeit von 8 bis 18 Uhr standen schlussendlich 91 Verkehrsverstöße und mindestens genauso viele verkehrsdidaktische Gespräche mit Verkehrsteilnehmern in den Büchern der Beamten.

37 Autofahrer hielten während der Fahrt ihr Handy in der Hand. Zwei Fahrer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ihre Fahrt endete auf der Stelle. Ein Fahrer steht im Verdacht unter Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Er musste mit zur Blutprobe und seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ein Fahrzeug wies keinen Versicherungsschutz mehr auf. Der Fahrer wurde wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Ein Autofahrer transportierte sein Kind auf dem Rücksitz ohne Sicherung. Drei LKW-Fahrer hatten ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Zwei weitere waren mit über 60% überladen. Hinzu kamen 44 Verstöße gegen geltende Tempolimits, darunter die Spitzenreiter in Balve (77 bei 50 km/h an der Kormke) und Menden (48 bei 30 km/h an der Wilhelmstraße). (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 07:22

    POL-MK: Einbrecher klauen Kasse aus Kneipe

    Plettenberg (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Donnerstag die Eingangstür einer Kneipe an der Kaiserstraße. Sie entwendeten eine Kasse mit Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 07:21

    POL-MK: Mutmaßlicher PKW-Aufbrecher gestellt

    Neuenrade (ots) - Ein Mendener steht im Verdacht, am frühen Donnerstagmorgen mit einem Stein die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und Gegenstände entwendet zu haben. Zeugen bekamen die Tat mit und riefen die Polizei. Die nahmen den 24-Jährigen mit zur Wache und zeigten ihn wegen besonders schweren Fall des Diebstahls an. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen kamen zudem ein Teleskopschlagstock und ein ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 06:37

    POL-MK: Gechwindigkeitsmessungen der Polizei

    Menden/ Balve (ots) - 1. Messstelle Menden-Bösperde, Bahnhof in Bösperde Zeit 18.09.2025, 9:45 bis 11:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 200 Verwarngeldbereich 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 46 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. 2. Messstelle Menden, Wilhelmstraße Zeit 18.09.2025, 11:45 bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 160 Verwarngeldbereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren