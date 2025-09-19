Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tag ohne Verkehrstote: Kontrollen im Nordkreis

Iserlohn/Hemer/Menden/Balve (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollaktion "Roadpol Safety Days" und des "Tags ohne Verkehrstoten" waren Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdienstes gestern im märkischen Norden unterwegs. Die "Safety Days" verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz mit Schwerpunkt auf die Hauptunfallursachen. An den Aktionstagen werben Polizeibehörden europaweit für mehr Rücksicht, Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein der Verkehrsteilnehmer vom Fußgänger bis zum Brummifahrer.

In der Zeit von 8 bis 18 Uhr standen schlussendlich 91 Verkehrsverstöße und mindestens genauso viele verkehrsdidaktische Gespräche mit Verkehrsteilnehmern in den Büchern der Beamten.

37 Autofahrer hielten während der Fahrt ihr Handy in der Hand. Zwei Fahrer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ihre Fahrt endete auf der Stelle. Ein Fahrer steht im Verdacht unter Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Er musste mit zur Blutprobe und seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ein Fahrzeug wies keinen Versicherungsschutz mehr auf. Der Fahrer wurde wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Ein Autofahrer transportierte sein Kind auf dem Rücksitz ohne Sicherung. Drei LKW-Fahrer hatten ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Zwei weitere waren mit über 60% überladen. Hinzu kamen 44 Verstöße gegen geltende Tempolimits, darunter die Spitzenreiter in Balve (77 bei 50 km/h an der Kormke) und Menden (48 bei 30 km/h an der Wilhelmstraße). (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell