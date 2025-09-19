Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in alter Halle - Diebstahl aus Pkw - Umarmt und bestohlen

Hemer (ots)

Eine Spaziergängerin bemerkte am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr ein Feuer in einer alten Lagerhalle und rief die Feuerwehr. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine nicht mehr genutzte, aber umzäunten Lagerhalle an einem Feldweg an der Lambergstraße. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen des vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr und Hausfriedensbruchs.

Aus einem an der Hauptstraße stehenden Fiat Talento wurden am Donnerstagabend verschiedene Gegenstände gestohlen. Der Fahrer gibt an, den Wagen zwischen 19.30 und 20.05 Uhr dort geparkt zu haben. Als er zurückkam, bemerkte er, dass jemand Fremdes in dem Wagen war. Gestohlen wurden ein Paketscanner, ein Schlüssel sowie ein Mitarbeiterausweis.

Am Donnerstag kurz vor 19 Uhr hat ein Unbekannter auf der Bahntrasse an der Richard-Wagner-Straße einen 73-jährigen Hemeraner umarmt und ihm dabei die Geldbörse gestohlen. Wie der Senior der Polizei berichtete, sei er mit seinem Rollator auf der alten Bahntrasse in Richtung Richard-Wagner-Straße gelaufen, als ihm der Unbekannte in Höhe des Netto-Marktes entgegengekommen sei und ihn umarmt habe. Erst kurz darauf sei ihm aufgefallen, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Hosentasche steckte. Die fand er nach seinen Angaben einige Meter entfernt im Gras, allerdings ohne Bargeld und Bankkarte. (cris)

