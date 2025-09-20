POL-MK: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Hemer (ots) - Eine Spaziergängerin bemerkte am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr ein Feuer in einer alten Lagerhalle und rief die Feuerwehr. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine nicht mehr genutzte, aber umzäunten Lagerhalle an einem Feldweg an der Lambergstraße. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen des vorsätzlichen Herbeiführens einer ...

