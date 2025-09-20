Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Rücknahme der Vermisstenfahndung
Balve (ots)
Bezugsmeldung:
POL-MK: Suche nach vermisstem Senior vom 20.09.2025 - 09:33 (gelöscht)
Wanderer haben den Vermissten vor wenigen Minuten im Bereich Schieberg gefunden und Rettungskräfte alarmiert. Der Gesuchte ist ansprechbar und bei Bewusstsein. Eine Rettungswagenbesatzung kümmert sich nun um den Senior. Die Polizei stellt die Suche ein und dankt allen Hinweisgebern. (dill)
