Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch und Sachbeschädigung an Bushäuschen

Halver (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr versucht, in eine Erdgeschosswohnung Am Mühlengrund einzudringen. Als sich ein Bewohner bemerkbar machte, flohen die Unbekannten. Erst geraume Zeit später informierte der Bewohner die Polizei. (cris)

Unbekannte Vandalen warfen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen das Glas eines Bushäuschens an der Marktstraße 16 ein. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Halver entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

