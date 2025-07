Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - Körperverletzung bei Festival

Lahnstein (ots)

Am Freitag, den 04.07.2025, gegen 22.35 Uhr wurde die Polizei Lahnstein über eine Körperverletzung auf dem Festivalgelände der Veranstaltung "Mallorca Open Air" im Bereich des Lahnufers in Niederlahnstein durch das Sicherheitspersonal informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass die beiden unbekannten männlichen Täter sich bereits entfernt hatten. Nach Angaben der Geschädigten wurde einer der Geschädigten zunächst im Bereich der Sanitäranlagen von einem Beschuldigten beleidigt. Anschließend sei er unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der zweite Geschädigte stellte sich dazwischen, um die beiden Personen zu trennen. Daraufhin habe der zweite Täter ihm nacheinander einen Finger in beide Augen gedrückt. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort ambulant versorgt wurden. Die Beteiligten wurden vom Sicherheitspersonal getrennt, die Täter konnten sich im weiteren Verlauf von der Örtlichkeit entfernen.

Beschreibung der Täter:

Täter 1: ca. 20 Jahre, ca. 1,70m groß, trug ein rotes T-Shirt und einen Fischerhut Täter 2: ca. 1,80m groß, schwarzes T-Shirt

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.

