Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Lahnstein für das Wochenende 04./06.07.2025

Lahnstein (ots)

Respektloses Verhalten auf Festival

Auf einem Festival im Dienstgebiet bat ein Duo die Helfer des Roten Kreuzes um Zutritt zum Sanitätszelt, um sich dort in geschützter Umgebung notwendiges Insulin verabreichen zu können. Statt Dankbarkeit zu zeigen, urinierte einer der beiden ins Zelt. Die alarmierte Polizei stellte die Personalien der beiden Personen fest. Anschließend mussten sie das Zelt umgehend verlassen.

Betrunkener schläft über Lenkrad ein

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei eine auffällige Person in einem PKW kurz vor Hinterwald gemeldet. Der junge Mann lag über das Lenkrad gebeugt und war nicht ansprechbar. Rettungskräfte und Polizei rückten sofort aus. Vor Ort stellte sich heraus: Der Mann war stark alkoholisiert, ansonsten aber unverletzt. Nach einer Feier hatte er es nicht mehr nach Hause geschafft und im Auto eine Schlafpause eingelegt. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer, der Führerschein wurde sichergestellt

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell