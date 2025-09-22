Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Wohnung
Hemer (ots)
Ein Unbekannter ist am Sonntag in eine Wohnung an der Märkischen Straße eingebrochen. Er brach eine Tür auf, durchwühlte Möbel und entwendete eine Kamera sowie Bargeld. (cris)
