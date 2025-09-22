Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Schläge ausgeteilt
Menden (ots)
Am Rande des Schützenfestes kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Am Sonntag kurz nach 0 Uhr bemerkte ein 33-jähriger Zeuge, dass zwei Männer Glasflaschen zertrümmerte. Als er sie darauf ansprach, sollen sie ihn angegriffen, ihn geschubst und auf ihn eingetreten haben. Als ein 32-jähriger Zeuge hinzukam, bekam auch er Schläge. Kurz darauf erschien der Sicherheitsdienst. Ein 40-jähriger Mitarbeiter bekam ebenfalls einen Kopfstoß. Die Tatverdächtigen: zwei 20- und 21-jährige Mendener. (cris)
