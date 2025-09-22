Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe eingeschlagen und Handtasche aus dem Pkw gestohlen

Meinerzhagen (ots)

Am Samstag wurde an der Fürwigge-Talsperre das Fenster eines parkenden Pkw eingeschlagen. Der silberne Peugeot 207 parkte zwischen 17 und 18.10 Uhr unterhalb der L694. Die Fahrerin hatte ihre Handtasche während eines Spaziergangs an der Talsperre im Fahrzeug liegen gelassen. Als sie zurückkam, war eine Scheibe eingeworfen und die Handtasche mitsamt Brille, Schlüsseln, Geldbörse, Bargeld, Papieren sowie diversen Bank-, Kredit- und Kundenkarten verschwunden. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Auch bei kurzen Abwesenheiten sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen gelassen werden - weder von außen sichtbar noch vermeintlich "versteckt". (cris)

