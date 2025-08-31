Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht an der Moselpromenade in Zell

Zell (Mosel) (ots)

In der Nacht von Freitag, den 29.08.2025, auf Samstag, den 30.08.2025, kam es nach ersten Erkenntnissen an der Moselpromenade, in der Nähe der Fußgängerbrücke in der Stadt Zell, zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach wurden im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 07:55 Uhr ein grauer Toyota und ein angebrachter Fahrradträger beschädigt. Die Polizeiinspektion Zell bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Unfallverursachers. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06542/98670 oder per Email an pizell.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

