POL-PDWIL: Brand eines Reifenhaufens

Oberpierscheid (ots)

Oberpierscheid Im Verlaufe des Nachmittags des 29.08.2025 ereignete sich gegen ca. 16:20 Uhr in der Ortslage Oberpierscheid ein größeres Brandgeschehen auf einer landwirtschaftlichen Anlage. Hierbei gerieten mehrere Hundert Reifen in Brand, wodurch eine massive dunkle Rauchsäule emporstieg, die kilometerweit zu sehen war. Durch die Feuerwehren konnte der Brand zunächst unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Personen oder Gebäude wurden zum Zeitpunkt das Feuer nicht geschädigt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Vor Ort im Einsatz waren rund 80 Kräfte der Feuerwehren Waxweiler, Oberpierscheid, Krautscheid, Arzfeld, Schönecken, Neuerburg, die Gerätemeisterei Bitburg, das DRK sowie die Polizei Prüm.

