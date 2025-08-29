PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Leergut auf Minigolfanlage in Wittlich - Polizei bittet um Hinweise

Wittlich (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.08.2025, ca. 21:30 Uhr, bis 29.08.2025, ca. 09:30 Uhr) kam es auf dem Gelände der Minigolfanlage in Wittlich zu einem Diebstahl von Leergut.

Unbekannte Täter entwendeten mehrere Kästen und Müllsäcke mit Pfandflaschen/-dosen, die auf dem Gelände gelagert waren. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Minigolfanlage beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 / 9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon: 06571-9260
piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
  • 29.08.2025 – 15:50

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Moseltherme Traben-Trarbach

    Traben-Trarbach (ots) - Am 29.08.2025 kam es im Zeitraum von 11:45 Uhr - 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Traben-Trarbach auf dem Schotterparkplatz der Moseltherme an der Wildbadstraße. Dabei wurde ein geparktes Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Anschließend wurde die Unfallstelle durch den unbekannten Unfallverursacher ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 01:23

    POL-PDWIL: Kunden stellen Ladendieb nach Flucht aus Lidl-Markt

    Zell (Mosel) (ots) - Am Mittwochabend (27.08.2025) kam es im Lidl-Markt in Zell zu einem dreisten Diebstahl. Ein Mann steckte mehrere Waren, darunter eine Flasche Whiskey, in seinen Rucksack und passierte damit den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach den Täter an, welcher daraufhin jedoch sofort die Flucht ergriff. Zwei couragierte Kunden ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 21:19

    POL-PDWIL: Unfallflucht durch herabgefallene Ladung auf der A60 zwischen Bitburg und Waxweiler

    Wittlich (ots) - Am 26.08.2025 kam es auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Waxweiler in Fahrtrichtung Waxweiler zu einer Unfallflucht. Diese ereignete sich zwischen 06:35 Uhr und 06:50 Uhr. Das Tatfahrzeug verlor während der Fahrt einen Plastikkübel von seiner Ladefläche. Der Geschädigte kollidierte mit der auf der Fahrbahn liegenden Ladung. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
