Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Leergut auf Minigolfanlage in Wittlich - Polizei bittet um Hinweise

Wittlich (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.08.2025, ca. 21:30 Uhr, bis 29.08.2025, ca. 09:30 Uhr) kam es auf dem Gelände der Minigolfanlage in Wittlich zu einem Diebstahl von Leergut.

Unbekannte Täter entwendeten mehrere Kästen und Müllsäcke mit Pfandflaschen/-dosen, die auf dem Gelände gelagert waren. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Minigolfanlage beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 / 9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell