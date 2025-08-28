PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Kunden stellen Ladendieb nach Flucht aus Lidl-Markt

Zell (Mosel) (ots)

Am Mittwochabend (27.08.2025) kam es im Lidl-Markt in Zell zu einem dreisten Diebstahl. Ein Mann steckte mehrere Waren, darunter eine Flasche Whiskey, in seinen Rucksack und passierte damit den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach den Täter an, welcher daraufhin jedoch sofort die Flucht ergriff. Zwei couragierte Kunden reagierten geistesgegenwärtig und nahmen die Verfolgung auf. Nach kurzer Zeit gelang es ihnen, den Mann einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Tatverdächtige wurde im Folgenden auf die Dienststelle verbracht, zu den Tatvorwürfen befragt und im Anschluss aus der Maßnahme entlassen.

Die Polizei lobt das beherzte Eingreifen der beiden Kunden, mahnt jedoch, in solchen Situationen stehts die eigene Sicherheit im Blick zu behalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
Tel.: 06542/ 9867-0
E-Mail: pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

