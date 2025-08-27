PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht durch herabgefallene Ladung auf der A60 zwischen Bitburg und Waxweiler

Wittlich (ots)

Am 26.08.2025 kam es auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Waxweiler in Fahrtrichtung Waxweiler zu einer Unfallflucht. Diese ereignete sich zwischen 06:35 Uhr und 06:50 Uhr. Das Tatfahrzeug verlor während der Fahrt einen Plastikkübel von seiner Ladefläche. Der Geschädigte kollidierte mit der auf der Fahrbahn liegenden Ladung. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte es sich um einen Pritschenwagen gehandelt haben.

Zeugen/Zeuginnen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bitburg
Erdorfer Straße 10
54634 Bitburg
Telefon: 06561-96850
pibitburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 15:12

    POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Getränkekühlwagen

    Steiningen (ots) - In der Zeit vom 24.08.2025, 16:00 Uhr bis 26.08.2025, 11:00 Uhr kam es am Bürgerhaus in Steiningen zu einem versuchten Einbruch in einen dort abgestellten Getränkekühlwagen. Der oder die Täter versuchten offenbar mit stumpfer Gewalt in das Innere des Anhängers zu gelangen, um Getränke aus diesem zu entwenden. Die Tat konnte jedoch nicht vollendet werden, sodass der oder die Täter den Tatort ohne ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:11

    POL-PDWIL: Diebstahl von Kupferkabeln

    Landscheid (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 27.08.2025 wurden auf dem Gelände eines Bauunternehmens in der Großlittger Straße in Landscheid mehrere Reststücke von Telefon- und Stromkablen aus Kupfer entwendet. Hierdurch entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Zeugen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 04:32

    POL-PDWIL: Diebstahl von Rädern

    Ormont (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.08.2025, 22:00 Uhr und Freitag, 22.08.2025, 08:00 Uhr wurden von einem Grundstück in Ormont, In der Held, mehrere Kompletträder sowie Alufelgen entwendet. Es handelte sich um insgesamt 12 Kompletträder der Größen 15 Zoll, 17 Zoll und 18 Zoll sowie vier Alufelgen der Größe 16 Zoll. Zeugen, die den Vorgang beobachtet oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren