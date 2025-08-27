Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht durch herabgefallene Ladung auf der A60 zwischen Bitburg und Waxweiler

Wittlich (ots)

Am 26.08.2025 kam es auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Waxweiler in Fahrtrichtung Waxweiler zu einer Unfallflucht. Diese ereignete sich zwischen 06:35 Uhr und 06:50 Uhr. Das Tatfahrzeug verlor während der Fahrt einen Plastikkübel von seiner Ladefläche. Der Geschädigte kollidierte mit der auf der Fahrbahn liegenden Ladung. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte es sich um einen Pritschenwagen gehandelt haben.

Zeugen/Zeuginnen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell